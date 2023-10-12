Установлены личности погибших при пожаре в Гаджигабуле

В поселке Навахи Гаджигабульского района произошел пожар в двухэтажном здании общежития.

Как сообщает в четверг Day.Az, в результате пожара погибли 5 человек, еще 2 человека были госпитализированы с ожогами.

Представляем читателям имена погибших: Абышова Айбяниз Йолчу гызы (1981 года рождения), Сара Абышова (1950 года рождения), Садыгова Захра Эльчин гызы (2010 года рождения), Садыгов Эльгун Эльчин оглу (2012 года рождения) и Махмудов Муталлим Алияр оглу (1943 года рождения).

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.