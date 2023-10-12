https://news.day.az/society/1605944.html Добраться из Баку в Сумгайыт станет легче
Добраться из Баку в Сумгайыт станет легче
С завтрашнего дня начинает работу экспресс-поезд по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО, целью запуска экспресс-поезда является сокращение плотности пассажиропотока.
Экспресс-поезд будет курсировать напрямую, без остановок.
В рабочие дни поезд будет отправляться из Баку в Сумгайыт в 06:50 и 18:05, а из Сумгайыта в Баку - в 07:45 и 20:05.
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