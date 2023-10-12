Добраться из Баку в Сумгайыт станет легче

С завтрашнего дня начинает работу экспресс-поезд по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО, целью запуска экспресс-поезда является сокращение плотности пассажиропотока.

Экспресс-поезд будет курсировать напрямую, без остановок.

В рабочие дни поезд будет отправляться из Баку в Сумгайыт в 06:50 и 18:05, а из Сумгайыта в Баку - в 07:45 и 20:05.