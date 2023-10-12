Стоит ли ждать улучшения погоды завтра?

13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в четверг Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в некоторых местах утром и вечером ожидаются дожди, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем - 16-19 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 773 мм до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем - 5-10° тепла.