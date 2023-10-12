Развитие Ханкенди начато с социальных проектов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана создало в азербайджанском городе Ханкенди приют на 30 человек для людей из уязвимых групп населения.

Как сообщает в четверг Day.Az, для этого в центре Ханкенди выделено трехэтажное здание со спальнями на 30 кроватей, водопроводом, электрической системой, кухней, санузлом, комнатой отдыха и прачечной. Уборка и соответствующее оборудование в здании завершены, и с 10 октября 2023 года начался прием жителей в приют.

Здесь им предоставляется горячее питание и закуски 3 раза в день. Внешнюю безопасность приюта обеспечивает полиция.

Для работы в приюте с 30 сентября текущего года были командированы в Ханкенди 2 психолога и 2 социальных работника, которые оценили первичные потребности и психосоциальное состояние жителей. Лица, проходившие обследование, были посещены в местах их проживания, где им также была предоставлена информация о местонахождении убежища и предоставлении еды.

Уже 6 человек размещены в приюте, 1 человек направлен на оказание соответствующих медицинских услуг, в общей сложности услугами приюта уже воспользовались 11 человек.

Психологи и социальные работники в настоящее время предоставляют социальные услуги жителям приюта. Также для работы в приюте были командированы повара, техники и т. д.

Размещение в приюте носит добровольный характер. Однако, даже тем, кто не хочет оставаться на ночь, предоставляется 3-разовое питание, необходимая одежда и социальные услуги.

Представители Международного комитета Красного Креста также несколько раз в течение дня посещают приют, знакомятся с условиями, интересуются продовольственным обеспечением, предоставляемыми социальными услугами.