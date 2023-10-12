В комитете по работе с диаспорой прошла встреча с представителями азербайджанской общины Дагестана

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию азербайджанской общины Республики Дагестан, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Радушно приветствовав гостей, председатель комитета отметил, что нынешний визит совпал со знаменательной датой - 100-летним юбилеем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и великого сына дагестанского народа Расула Гамзатова.

Подчеркнув, что дружественные отношения между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой с каждым днем углубляются, председатель констатировал, что данный фактор придает импульс развитию дагестано-азербайджанских связей. С удовлетворением говорилось о том, что выдающийся государственный деятель, великий сын Азербайджана Азиз Алиев в период руководства Дагестаном избавил местные народы от грозившей им ссылки, что во время пандемии дагестанский народ, наряду с местными органами власти, протянул руку помощи азербайджанцам, находившимся на российско-азербайджанской границе.

Гости, выразив признательность за радушный прием, поздравили азербайджанский народ с восстановлением государственного суверенитета на всей территории Азербайджана, сказали, что заслуги Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и наших шехидов в достижении этой исторической Победы никогда не будут забыты. Одновременно они высказали свои мысли по интересующим их вопросам.

После встречи была сделана фотография на память.

Отметим, что на состоявшемся в феврале текущего года в Баку заседании Межправительственной комиссии по экономическим и гуманитарным связям между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации был утвержден план мероприятий по основным направлениям сотрудничества. Одним из исполнителей по гуманитарному направлению со стороны Азербайджана стал Государственный комитет по работе с диаспорой. Согласно плану, было принято решение о проведении в Дагестане 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, а в Азербайджане - выдающегося общественно-политического деятеля Дагестана, поэта и писателя Расула Гамзатова. Представители азербайджанской общины Республики Дагестан прибыли в Баку для участия в юбилейных мероприятиях.

Гости посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и отважных сынов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.