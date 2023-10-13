В Баку состоится Общереспубликанский конкурс знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана"

18 октября в Центре Гейдара Алиева пройдет очередной Общереспубликанский конкурс знаний.

Как сообщает в пятницу Day.Az, IX Общереспубликанский конкурс знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана" будет организован Центром Гейдара Алиева при поддержке министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Проект, ставший уже традицией, нацелен на изучение и пропаганду истории Азербайджана, а также жизни, многоранной деятельности и наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечается в этом году.

Участники проверят свои знания по темам "Детство и юность Гейдара Алиева", "Гейдар Алиев и годы независимости Азербайджана" , "Гейдар Алиев и Карабахские истины", "Триумфальный марш азербайджанской армии в Отечественной войне" и другим темам.

Отметим, что на этапе подготовки к соревнованиям команды приняли участие в тренингах, организованных в Центре Гейдара Алиева, ознакомились с архивными материалами, хранящимися в Музее Гейдара Алиева.

Каждое высшее учебное заведение на конкурсе будет представлено командой из 6 человек. На основании оценки жюри будут награждены команды, занявшие I, II и III места.