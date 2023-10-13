Холода отступают?

Обнародован прогноз погоды на 14 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм. рт. ст.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых районах туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла.