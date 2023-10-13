Важная новость о пенсионном возрасте

Эффективный пенсионный возраст в Азербайджане составляет 62 года, а нормативный - 65 лет, что является одним из самых низких показателей в мире, передает Day.Az.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на научно-практической конференции "Гейдар Алиев - 100: современный Азербайджан - государство социального благополучия и социальной справедливости".

Глава ведомства отметил, что если рассматривать по показателю продолжительности жизни, то средний период реального пребывания на пенсии в Азербайджане составляет 15 лет.

"Это также один из самых высоких показателей по миру. При этом средний период пребывания на пенсии граждан из отдельных категорий (военнослужащих, граждан с ограниченными возможностями) составляет 18 лет. Цифры рассчитаны на основе данных 1 млн 100 тыс. пенсионеров", - сказал С.Бабаев.