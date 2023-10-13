Из оборота изъяты наркотики на 252 миллионов манатов

В январе-сентябре текущего года при организации министерства внутренних дел Азербайджанской Республики с участием представителей министерства экологии и природных ресурсов, министерства сельского хозяйства, Государственной пограничной службы и других соответствующих структур на площади 416,494 гектара был обнаружен и уничтожен 932 781 куст диких наркотикосодержащих растений весом более 299 тонн.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении постоянно действующей рабочей группы Государственной комиссии по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств.

Было отмечено, что общая стоимость 6 тонн 207 кг 543,024 гр наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в январе-сентябре, оценивается в 252 миллиона 353 тысячи манатов.