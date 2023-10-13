Пустят ли такси на автобусные полосы в Азербайджане?

Использование автомобилями такси автобусной полосы может быть легализовано. Эту полосу могут использовать транспортные средства, не имеющие опознавательного знака такси, но зарегистрированные как такси в центральной информационной системе.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал эксперт по транспортным вопросам Эльмеддин Мурадлы.

Он отметил, что новая полоса для такси не создается. "В некоторых странах автобусная полоса может использоваться такси только при перевозке пассажиров. Так как в нашей стране вопрос "пленок" в автомобилях актуален, то иногда сложно увидеть, есть ли в машине пассажир. Общим знаменателем является то, что транспортные средства, зарегистрированные в центральной информационной системе, как такси, действительно могут использовать эту полосу движения. Водители либо возят пассажиров, либо едут за ними. Следует учитывать, что речь идет о цифре более 70 тысяч. Так много такси не работают одновременно. В настоящее время поставленные цели включают сертификацию, оплату сборов и т. д. Как только это будет сделано, вероятно, такого количества такси не будет. На следующем этапе можно будет рассмотреть вопрос об использовании автобусной полосы", - сказал он.

Отметим, что председатель правления Агентства наземного транспорта Анар Рзаев сказал ранее, что такси тоже могут использовать специальную полосу, созданную для автобусов.

По его словам, вопрос использования автобусных полос для такси может быть рассмотрен после того, как будут установлены стандарты такси.