https://news.day.az/society/1606423.html Пожар в Сумгайыте
Пожар в Сумгайыте
В Сумгайыте произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Согласно информации, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного трехкомнатного дома мансардного типа, общая площадь которого составляет 180 кв.м.
Отмечается, что близлежащие постройки были защищены от пожара. Возгорание было ликвидировано подразделениями Государственной службы пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре