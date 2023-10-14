Обворожительный шарм красот Лачина

Лачинский район был оккупирован армянами 18 мая 1992 года. Однако 44-дневная война вынудила Армению подписать акт о капитуляции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному в результате победы Азербайджана в Отечественной войне, 1 декабря 2020 года Лачинский район был передан Азербайджану.

После этого начался период развития Лачина.

Вся инфраструктура - ​​водопроводы, канализации, линии электропередачи, дороги, все внутренние дороги города Лачин перестроены для обеспечения комфортного проживания его жителей. Лачин, почти тридцать лет находившийся под оккупацией и опустошенный врагом, сейчас дышит свободно, восстанавливается и возрождается.

Лачин стремительно обретает современный облик. Пейзаж и дизайн новых домов поражают своей красотой. Эта древняя азербайджанская земля, долгие годы страдавшая от оккупации, словно радуется возвращению своих жителей, приветствует и ослепляет их красотой природы.

Отметим, что в соответствии с государственной программой "Большое возвращение" в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 247 семей (956 человек). Для переселенных семей созданы все условия для проживания в домах, в которых они когда-то жили, и которые были восстановлены или перестроены по указанию главы государства.

Day.Az представляет читателям репортаж, подготовленный сотрудником Trend из Лачина.