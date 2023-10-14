Уровень бедности в Азербайджане снизился с 44,7 до 5,5 процентов

В 2003-2022 годах валовой внутренний продукт в Азербайджане вырос с 7,3 миллиарда до 78,7 миллиарда долларов США.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев в ходе выступления на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности", организованной Кабинетом министров.

"В 2003-2023 годах расходы государственного бюджета выросли с 1,2 миллиарда до 36,6 миллиарда манатов. Стратегические валютные резервы выросли с 1,4 миллиарда долларов в 2003 году до 66,1 миллиарда долларов на 1 октября 2023 года. Общий объем инвестиций в экономику страны в 2003-2022 годах составил 310,4 миллиарда долларов. По сравнению с 2003 годом, уровень бедности в 2022 году снизился с 44,7 до 5,5процентов, а среднемесячная заработная плата выросла с 77,4 до 839,4 манатов", - добавил С.Нуриев.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.