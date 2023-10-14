Названо количество семей, переселенных на освобожденные территории Азербайджана

Всего через полтора года после войны, начиная с 19 июля 2022 года, в города Лачин и Физули, село Агалы Зангиланского района, село Талыш Тертерского района и село Забух Лачинского района вернулись 2 715 бывших вынужденных переселенцев (679 семей).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев в ходе выступления на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности", организованной Кабинетом министров.

С.Нуриев отметил, что все мероприятия по восстановлению освобожденных территорий осуществляются в соответствии с "I Государственной программой по Большому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики" на 2022-2026 годы, утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

"Уже принято концептуальное решение 52 из 100 проектов населенных пунктов, предусмотренных программой, а глава государства заложил основы 29 населенных пунктов. Всего в 2021-2023 годах главой государства было заложено начало 105 проектов, из которых сдано в эксплуатацию 63 строительных объекта различного назначения", - добавил С.Нуриев.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.