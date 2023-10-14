Сколько учителей получат сертификацию до конца 2026 г.?

До конца 2026 года сертификацию пройдут 137 тысяч учителей.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"На сегодняшний день сертификацию прошли более 40 тысяч учителей. Реализуемые меры направлены на повышение престижа и благосостояния учителей", - сказал министр.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.