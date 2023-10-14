https://news.day.az/society/1606572.html Сколько учителей получат сертификацию до конца 2026 г.?
Сколько учителей получат сертификацию до конца 2026 г.?
До конца 2026 года сертификацию пройдут 137 тысяч учителей.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
"На сегодняшний день сертификацию прошли более 40 тысяч учителей. Реализуемые меры направлены на повышение престижа и благосостояния учителей", - сказал министр.
Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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