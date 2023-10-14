Еще 28 семьям, переселившимся в Физули, вручены ключи от новых квартир

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули. Сегодня ключи от квартир были вручены еще 28 семьям (117 человек), отправившимся в Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В церемонии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 258 семей - всего 928 человек. Переселение семей в город Физули продолжится в ближайшие дни