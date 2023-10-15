В Баку столкнулись четыре автомобиля: погибли 3 человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сабунчинском районе Баку 3 человека погибли, еще двое пострадали.

Как сообщает Day.Az, ДТП произошло в поселке Кюрдаханы.

В результате столкновения 4 автомобилей погибли Саидов Джаваншир Мухаммед оглу и водитель.

На данный момент неизвестный мужчина, а также Мурадова Кенуль Мурад гызы 1976 года рождения госпитализированы с тяжелыми травмами. Мамедтагиев Теймур Мирзаага оглу 1980 года рождения, госпитализированный в результате ДТП, скончался, несмотря на усилия врачей.

Отметим, что погибший Саидов Джаваншир - сотрудник Хатаинского районного управления полиции.