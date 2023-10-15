https://news.day.az/society/1606627.html В Баку столкнулись четыре автомобиля: погибли 3 человека - ФОТО
В Баку столкнулись четыре автомобиля: погибли 3 человека - ФОТО
В результате дорожно-транспортного происшествия в Сабунчинском районе Баку 3 человека погибли, еще двое пострадали.
Как сообщает Day.Az, ДТП произошло в поселке Кюрдаханы.
В результате столкновения 4 автомобилей погибли Саидов Джаваншир Мухаммед оглу и водитель.
На данный момент неизвестный мужчина, а также Мурадова Кенуль Мурад гызы 1976 года рождения госпитализированы с тяжелыми травмами. Мамедтагиев Теймур Мирзаага оглу 1980 года рождения, госпитализированный в результате ДТП, скончался, несмотря на усилия врачей.
Отметим, что погибший Саидов Джаваншир - сотрудник Хатаинского районного управления полиции.
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