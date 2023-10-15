https://news.day.az/society/1606636.html В Азербайджане зафиксировано землетрясение
В Азербайджане зафиксировано землетрясение
В Азербайджане зафиксировано землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 06:01 по местному времени в Лянкяранском районе.
Магнитуда землетрясения составила 3,6, очаг залегал на глубине 16 км.
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