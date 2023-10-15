В Азербайджане зафиксировано землетрясение

В Азербайджане зафиксировано землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 06:01 по местному времени в Лянкяранском районе.

Магнитуда землетрясения составила 3,6, очаг залегал на глубине 16 км.