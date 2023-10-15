https://news.day.az/society/1606638.html В Турции автомобиль с гражданами Азербайджана попал в ДТП
В Турции автомобиль с гражданами Азербайджана попал в ДТП
Автомобиль с гражданами Азербайджана попал в ДТП в турецкой провинции Ыспарта, передает Day.Az.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Шаркикарагач. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате происшествия четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Еще три человека пострадали.
Сообщается, что в момент аварии в легковом автомобиле находились трое граждан Азербайджана. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался.
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