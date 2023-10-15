В Турции автомобиль с гражданами Азербайджана попал в ДТП

Автомобиль с гражданами Азербайджана попал в ДТП в турецкой провинции Ыспарта, передает Day.Az.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Шаркикарагач. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате происшествия четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Еще три человека пострадали.

Сообщается, что в момент аварии в легковом автомобиле находились трое граждан Азербайджана. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался.