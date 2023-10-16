https://news.day.az/society/1606650.html В Баку заправлявшего автомобиль водителя сбила машина
В Баку заправлявшего автомобиль водителя сбила машина
В Сураханском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, ДТП произошел на шоссе в аэропорт.
Так, водитель Теймуров Эзим Ризван оглу 1997 года рождения вышел из машины, чтобы залить топливо в бензобак.
В этот момент его сбила другая машина.
В результате Э.Теймуров скончался на месте происшествия.
В Сураханском районном управлении полиции проводится расследование по данному факту.
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