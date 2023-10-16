В Баку заправлявшего автомобиль водителя сбила машина

В Сураханском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, ДТП произошел на шоссе в аэропорт.

Так, водитель Теймуров Эзим Ризван оглу 1997 года рождения вышел из машины, чтобы залить топливо в бензобак.

В этот момент его сбила другая машина.

В результате Э.Теймуров скончался на месте происшествия.

В Сураханском районном управлении полиции проводится расследование по данному факту.