Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 16 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но днем местами ожидаются переменные дожди. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм. рт. ст. до 756 мм. рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но с утра в некоторых районах ожидаются временами дожди, местами - проливные с грозами, град, в горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром в некоторых районах туман.

Западный ветер периодически будет усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.