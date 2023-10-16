https://news.day.az/society/1606790.html Полиция Гянджи раскрыла сеть наркодилеров - ФОТО
Полиция Гянджи раскрыла сеть наркодилеров - ФОТО
Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и подведомственных ему структур продолжают осуществлять меры по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории города.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 23 человека.
У лиц, задержанных и доставленных в соответствующие органы полиции, были обнаружены и изъяты различные наркотические и психотропные вещества. Собранные материалы были переданы в Следственное управление Главного управления полиции.
Продолжаются мероприятия в этом направлении.
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