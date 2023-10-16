Полиция Гянджи раскрыла сеть наркодилеров

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и подведомственных ему структур продолжают осуществлять меры по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории города.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 23 человека.

У лиц, задержанных и доставленных в соответствующие органы полиции, были обнаружены и изъяты различные наркотические и психотропные вещества. Собранные материалы были переданы в Следственное управление Главного управления полиции.

Продолжаются мероприятия в этом направлении.