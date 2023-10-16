В "Азерэнержи" рассказали о проделанной в Карабахе и Восточном Зангезуре работе

ОАО "Азерэнержи" сдало в эксплуатацию 12 подстанций в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным президента ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева, на сегодняшний день ОАО "Азерэнержи" провело более 700 километров высоковольтных линий электропередач можностью 330 и 110 кВ и тем самым обеспечило энергией все освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Так, была проложена линия электропередачи длиной 75 киллометров от Физули до Шуши и на въезде в Шушу построена цифровая подстанция мощностью 110/35/10 кВ. В городе Физули построены две подстанции "Физули" и "Шукюрбейли" мощностью 110/35/10 кВ.

Кроме того, введены в эксплуатацию двухцепная линия "Дашкесан-Кяльбаджар" на 110 кВ и построена подстанция "Кяльбаджар" мощностью 110/35/10 кВ.

Подстанция "Джебраил" мощностью 110/35/10 кВ была введена в эксплуатацию в годовщину освобождения Джебраила от оккупации.

Более того, были сданы в эксплуатацию подстанции "Зангилан" и "Губадлы" мощностью 110/35/10 кВ, а также "Агдам-1", "Агдам-2" и Карабахский региональный центр цифрового управления.

В рамках международного энергетического проекта Азербайджан-Турция-Европа был заложен фундамент энергоузла мощностью 330 кВ "Джебраил", который был построен в течение года и сдан в эксплуатацию в мае 2023 года.

По информации президента ОАО "Азерэнержи", все подстанции подключены к общей энергосистеме Азербайджана.

Напомним, что всего через 4 дня после реализованных 20 сентября 2023 года антитеррористических мер город Ханкенди был отделен от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана.

Как сообщил Баба Рзаев, в настоящее время "Азерэнержи" проводит ремонтно-восстановительные работы на электростанциях и подстанциях в указанных районах.