Вернется ли завтра теплая погода?

Обнародован прогноз погоды на 17 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Днем сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 16-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм. рт. ст. до 766 мм. рт. ст.

Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с горных территорий, местами прогнозируется дождь, в отдельных местах проливные дожди с грозами, возможен град, в высокогорье снег. Ночью и утром в некоторых районах туман, западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 19-24°, в горах ночью 0-4° тепла, днем 5-10° тепла.