Издательский дом NARGIS представил новую выставку "Go Green"

В Баку в здании Морского вокзала открылась, ставшая уже традиционной, четвертая по счету экологическая выставка под названием "Go Green", сообщает Day.Az.

Издательский дом NARGIS под руководством Ульвии Махмуд уделяет значительное внимание социальным проектам. На протяжении нескольких лет издательство проводит экологические выставки, стремясь привлечь внимание к влиянию человеческой деятельности на окружающую среду и способствовать устойчивому развитию.

Экспозиция "Go Green" посвящена вопросам охраны окружающей среды и призывает взглянуть на современные экологические проблемы сквозь призму искусства. В этом году выставка состоит из девяти инсталляций, созданных известными скульпторами и художниками Азербайджана, включая инсталляцию, представленную NARGIS.

Выступившая на открытии мероприятия исполнительный директор журнала NARGIS Мюжгян Гафарзаде отметила, что с мая месяца NARGIS вместе с партнерами и волонтёрами ASAN провели акции по очистки от мусора различных районов Баку. Из части собранных отходов художниками были созданы девять инсталляций.

Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов подчеркнул, что мероприятия, проводимые Издательским домом NARGIS всегда отличаются своим содержанием и важным значением.

Было отмечено, что с каждым годом количество отходов увеличивается, и это оказывает негативное воздействие на планету. Данные вопросы волнуют каждую страну, и чтобы предотвратить процессы в этом направлении реализуются конкретные программы.

Фирудин Гурбанов добавив, что на выставке "Go Green" представлены твёрдые отходы в формате объектов искусства, подчеркнул, что экспозиция оказывает влияние на формирование сознания молодого поколения к проблемам экологии.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о социальных проектах, проводимых NARGIS, выставках, посвященных теме экологии. Также состоялось выступление воспитанников Республиканского центра развития детей и молодежи.

Отметим, что все инсталляции были созданы из материалов, собранных в разных районах города Баку в течение нескольких месяцев.

Выставка "Go Green" побуждает общественность сознательно заботиться об окружающей среде, менять привычки, связанные с обращением с отходами.

По словам автора одной из работ на выставке - художника Асифа Теймурханова, на создание инсталляции под названием "Enerjili insan" (Энергетический человек) у него ушло около 20 дней. Инсталляция создана из использованных электрических кабелей.

"Создавая инсталляцию, я хотел показать энергию человека. Каждый из нас должен думать об охране окружающей среды. Острота экологических проблем возрастает. Чтобы решить эти проблемы, мы должны думать, как контролировать ситуацию", - сказал он.

Как отметила руководитель Социально-экологического центра "ЭкоСфера", директор Республиканского центра развития детей и молодежи Фируза Султанзаде, учащиеся Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории создали для выставки инсталляцию "Bəşəriyyətin əjdahası" (Дракон человечества).

"Уже третий год Республиканский центр развития детей и молодежи совместно с NARGIS реализует программу "От отходов к искусству". Дети получают знания не только об экологии, защите окружающей среды, сбору и утилизации мусора, вторичному использованию отходов, но в тоже время они творчески, креативно подходят к решению этих проблем. В нынешнем году для выставки была выбрана работа учеников Республиканской гимназии искусств "Bəşəriyyətin əjdahası". Инсталляция создана из одноразовой упаковки для еды. Отмечу, что в процессе участия в проекте сознание детей меняется, они осознают всю важность защиты окружающей среды", - сказала Фируза Султанзаде.

Выставка организована при поддержке Исполнительной власти города Баку, министерства экологии и природных ресурсов, министерства науки и образования Азербайджана, Республиканского центра развития детей и молодежи при министерстве науки и образования, волонтеров "ASAN", Port of Baku и ООО "Baku Bus'".

Спонсорами выставки являются PASHA Holding, Baku Steel Company, ОАО "Azərişıq", ООО "AzVirt", Improtex Motors, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В рамках проекта при поддержке Республиканского центра развития детей и молодежи запланированы образовательные мастер-классы, направленные на формирование и развитие экологической культуры подрастающего поколения.

Выставка продлится до 30 ноября.