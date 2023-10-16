Еще 26 семьям, вернувшимся в Лачин, вручены ключи от новых домов

Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. 16 октября состоялся очередной процесс переселения. Семьям, выехавшим в Лачин из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку, были вручены ключи от домов.

Как сообщает Day.Az, сегодня город Лачин принял еще 26 семей, положен конец тоске по родным краям еще 96 лачинцев.

В церемонии вручения ключей от домов семьям, приехавшим в Лачин, приняли участие сотрудник Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Натиг Гусейнов, представители специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и ООО "Бакинская служба благоустройства" .

Таким образом, в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 272 семей, то есть 1052 человек.