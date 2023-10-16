https://news.day.az/society/1607046.html Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост
Российские миротворцы свернули в Карабахе еще один пост
Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев.
Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, Президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре