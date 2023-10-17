В Баку не будет газа

17 октября в 10:00 в связи с проведением ремонтных работ планируется приостановка подачи газа из коллектора, установленного на измерительном узле "БМСК" на ГРС "Хырдалан". Об этом сообщили в ПО "Азеригаз", передает Day.Az.

Отмечается, что во время проведения соответствующих работ будет временно прекращено газоснабжение жилых массивов "Вулкан" и "1 Мая" в Бинагадинском районе, а также поселков Бинагади и Биладжары.