Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;

9. Улица "28 Мая", от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Зарифы Алиевой;

11. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

14. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

16. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".