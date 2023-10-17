В Баку обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гарачухур Сураханского района.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

После того, как совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты на месте соответствующие меры безопасности, в ходе осмотра места происшествия обнаружены боеприпасы: 2 ручные гранаты Ф-1, 2 запала УЗРГМ, 4 пулеметных снаряда калибра 7,62 мм, 18 пулеметных снарядов калибра 5,45 мм и 2 пенала-очистителя для автомата, пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были вывезены с территории для нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

Во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него, не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.