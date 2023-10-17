В Физули будет разбит центральный парк по заказу Фонда возрождения Карабаха.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала в ходе пресс-конференции начальник отдела фандрейзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Парвин Багирова.

"В парке планируется создание инфраструктуры для спортивной и детской площадок. Разрабатывается также генеральный план парка", - отметила она.

Новость обновляется