Уровень отношений между азербайджанскими и турецкими СМИ проявился во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров во время выступления в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле на церемонии презентации портала www.dhapress.com, являющегося совместным проектом АМИ Trend и турецкого информационного агентства Demirören.

"Мы были в этом зале 3 года назад, встречались с рядом представителей турецких СМИ. Через 2 месяца после этой встречи началась Вторая Карабахская война. Было установлено много связей, которые проявились уже во время Второй Карабахской войны. Наши связи становились глубже с каждым днем. Это единство растет не только в азербайджанских и турецких СМИ, но и во всех тюркских государствах. Я уверен, что, объединив наши усилия, мы станем в мире более перспективными глобальными СМИ как в сфере медиа, так и в других сферах", - сказал И.Саттаров.

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.