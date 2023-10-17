Сумгайыт расширился благодаря Бинагади и Абшерону

Переопределяются границы районов Бинагади и Абшерона, а также города Сумгайыт.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующий вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, на заседании депутатам был представлен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об установлении границ Бинагадинского района города Баку, города Сумгайыт и Абшеронского района".

Согласно изменению, земельный участок площадью 1 213 гектар, расположенный на территории поселка Бинагади (Бинагадинский район города Баку) передается административной территории города Сумгайыт.

Согласно другому изменению, 375 и 2223,67 гектаров земли, расположенные на административной территории Абшеронского района, передаются административной территории города Сумгайыт.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.