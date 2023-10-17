В этих районах Баку завтра остановят подачу газа

Завтра в Насиминском, Бинагадинском и Гарадагском районах Баку будет частично приостановлено газоснабжение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Газоснабжение Насиминского, Бинагадинского (часть) и Гарадагского (небольшая часть) районов будет приостановлено с 09:00 18 октября в связи с ремонтными работами.