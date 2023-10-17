Новые форматы сотрудничества очень важны для решения проблем, стоящих перед СМИ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александр Гибои во время выступления в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле на церемонии презентации портала www.dhapress.com, являющегося совместным проектом АМИ Trend и турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

"Мир меняется настолько быстро, что не у всех всегда есть ответы на происходящее. Следовательно, для нахождения решений необходимы партнерские отношения, сотрудничество. Медиа-сектор еще более важен, потому что медиа-сектор в настоящее время переживает период неопределенности, вызванный рядом факторов. Решение этой проблемы заключается в налаживании сотрудничества средств массовой информации", - сказал А.Гибои.

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александр Гибои, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.