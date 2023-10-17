Новый совместный проект АМИ Trend и DHA станет примером для всего тюркского мира

Верю, что новый совместный проект АМИ Trend и турецкого информационного агентства Demirören (DHA) станет примером для всего тюркского мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана Рашад Меджид во время выступления в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле на церемонии презентации портала www.dhapress.com, являющегося совместным проектом АМИ Trend и DHA.

"Поздравляю всех с этим проектом. Выражаю благодарность всему турецкому народу и государству. Мы ощущали большую поддержку Турции во время Второй Карабахской войны. Все это заслуживает большого уважения. Сегодня мы видим, как наши флаги развеваются бок о бок в городе Шуша. Большим событием является и первая презентация портала www.dhapress.com в Шуше. АМИ Trend является одним из самых авторитетных агентств Азербайджана на протяжении многих лет. Верю, что созданная совместная медиа-платформа станет примером для всего тюркского мира. В данном контексте я пожелал бы, чтобы на базе этого в будущем состоялось открытие большого сайта, охватывающего все тюркские государства", - сказал Рашад Меджид.

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александр Гибои, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.