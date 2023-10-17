Утвержден верхний предел цен на широкий спектр лекарств

Утвержден верхний предел цен на 202 лекарственных средства, недавно прошедших государственную регистрацию, а также внесены изменения в связи с верхним пределом цен на 48 лекарственных средств, на которые получено соответствующее заключение минздрава, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 июня 2015 года № 209, и Инструкцией, утвержденной постановлением Тарифного (ценового) совета от 21 июля 2015 года.

Об этом было сказано на заседании Тарифного совета Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.

Полный перечень лекарственных средств с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, товарной упаковки, количества, страны-производителя, с утвержденным верхним пределом цен размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства"(http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

С решениями Тарифного совета можно ознакомиться на официальном сайте (www.tariff.gov.az) в разделе "Решения Совета".

Решения вступят в силу с 20 октября 2023 года.