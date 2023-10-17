https://news.day.az/society/1607355.html Высота волн на Каспии достигла 3,6 метра
Высота волн на Каспии достигла 3,6 метра
Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовала данные о фактической погоде в стране по состоянию на 13:00.
Как сообщили Day.Az в службе, местами дует сильный северо-западный ветер. Максимальная скорость порывистого ветра достигает в Нахчыване 30 метров в секунду, в Мингячевире - 26 метров в секунду, в Агстафе - 20 метров в секунду, в Евлахе - 15 метров в секунду, в Баку и на Абшеронском полуострове - 25-30 метров в секунду.
По данным метеорологической станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигла 3,6 метра.
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