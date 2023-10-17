Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовала данные о фактической погоде в стране по состоянию на 13:00.

Как сообщили Day.Az в службе, местами дует сильный северо-западный ветер. Максимальная скорость порывистого ветра достигает в Нахчыване 30 метров в секунду, в Мингячевире - 26 метров в секунду, в Агстафе - 20 метров в секунду, в Евлахе - 15 метров в секунду, в Баку и на Абшеронском полуострове - 25-30 метров в секунду.

По данным метеорологической станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигла 3,6 метра.