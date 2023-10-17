Еще 10 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

В результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджанской Республики, 17 октября 2023 года была осуществлена репатриация в страну 10 граждан Азербайджанской Республики - 9 детей и 1 женщины, содержавшихся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, 4 человека из числа репатриированных детей потеряли обоих родителей.

Согласно информации, в первую очередь были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, а затем был осуществлен их переход на территорию Турецкой Республики.

Представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, были командированы в Турецкую Республику, где было обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику и билетами на рейс.

17 октября 2023 года в сопровождении делегации была осуществлена репатриация указанных граждан в нашу страну.

Предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов.

Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран.