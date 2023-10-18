Первый День города Физули отметили грандиозным торжеством – концерты, экспозиции, спектакли, национальная кухня, салют

Сегодня в Азербайджане впервые отмечается День города Физули. Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, ежегодно 17 октября будет отмечаться как День города Физули. Появление этого знаменательного дня связано с датой освобождения Физули от армянской оккупации. 17 октября 2020 года, ровно 3 года назад, наша доблестная армия освободила этот азербайджанский город от армянских оккупантов.

Грандиозное торжественное мероприятие, посвященное Дню города Физули, было организовано Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический регион (за исключением Шушинского района).

Среди гостей были государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, сообщили Day.Az в пресс-службе минкульта.

Днем и вечером был представлен потрясающий гала-концерт с участием известных мастеров искусств, прозвучали народные и авторские песни, патриотические композиции.

В рамках мероприятий гости ознакомились с экспозициями "Это Родина моя!", посвященной великому азербайджанскому поэту Мухаммеду Физули, "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и Физули" "Физулинский район - до и после оккупации", образцами материальной культуры, обнаруженных на курганах Физулинского района - Йеддитепе. На открытой площадке были продемонстрированы композиции и спектакли, созданные по мотивам различных произведений Мухаммеда Физули, прозвучали стихи поэта. Ярким моментом также стала композиция "100 таров", когда сто таристов исполнили композиции на старинном национальном музыкальном инструменте. Гостям были также представлены образцы азербайджанской национальной кухни.

Завершился праздничный день красочным салютом под овации жителей и гостей региона.