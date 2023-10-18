Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Автодорога Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
3. Круг "20 января";
4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
5. Тбилисский проспект, в обе стороны;
6. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";
7. Автодорога Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";
8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";
9. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
10. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
12. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", перед площадью Флага.
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