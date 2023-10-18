Нестабильная погода продолжается

По состоянию на 09:00 18 октября, на территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, временами шли дожди, грозы, в Шахдаге - мокрый снег. Днем 17 октября местами дул сильный северо-западный ветер.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Количество выпавших осадков в Шеки, Гахе, Астаре составило 8 мм, Ярдымлы - 6 мм, Лерике, Огузе, Шахдаге, Ордубаде, Гедабее, Садараке, Мингячевире, Габале, Лянкяране, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Нафталане, Гобустане, Билясуваре, Сабирабаде, Джафархане, Исмайыллы, Евлахе, Балакене, Загатале, Гейчае, Тертере - до 4 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

В Губе (Грызе), Гахе, Гейгеле, Дашкесане, Шахдаге, Лерике наблюдался туман.

Сильный северо-западный ветер, наблюдавшийся 17 октября, с утра 18-го ослаб до 8-13 м/с.