Синоптики пообещали изменение погоды

Обнародован прогноз погоды на 19 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь, днем дождь прекратится. Юго-восточный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 17-21° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм. рт. ст. до 763 мм. рт. ст.

Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах проливные дожди, прогнозируется град, в горных территориях снег. Ночью и утром в некоторых районах туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-8° тепла.