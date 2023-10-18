В Азербайджане устанавливаются пошлины за услуги в сфере гражданской авиации

В Азербайджане устанавливаются сборы и государственная пошлина за услуги или правовые действия в области гражданской авиации.

Как сообщает в среду Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, в сфере гражданской авиации уплачивается государственная пошлина в размере, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", за услуги по выдаче и признанию следующих разрешений, в том числе свидетельств, удостоверений и сертификатов:

9.1.1. выдача сертификата соответствия аэропортам или аэродромам;

9.1.2. выдача сертификата эксплуатантам воздушного транспорта;

9.1.3. выдача сертификата соответствия другим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере гражданской авиации;

9.1.4. повторная выдача сертификата соответствия другим субъектам, осуществляющим деятельность в области гражданской авиации;

9.1.5. выдача свидетельства о регистрации воздушных судов;

9.1.6. признание сертификата типа воздушного судна;

9.1.7. выдача сертификата летной годности воздушным судам;

9.1.8. продление срока действия сертификата летной годности для воздушных судов;

9.1.9. выдача сертификата соответствия на оборудование, используемое для обеспечения безопасности полетов и аэронавигации;

9.1.10. признание сертификации оборудования, используемого для обеспечения авиационной безопасности;

9.1.11. разрешение на выполнение полетов в особых условиях;

9.1.12. выдача разрешений на полеты по регулярным маршрутам;

9.1.13. выдача разрешений на полеты по нерегулярным (чартерным) маршрутам.

9.2. В целях финансового обеспечения безопасности в гражданской авиации с поставщиков услуг взимается плата за оказанные услуги, связанные с надзором за безопасностью в гражданской авиации, в размере, определяемом органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

9.3. Орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, определяет порядок исчисления сумм сборов за услуги аэропортов и аэронавигационные услуги, предоставляемые поставщиками услуг.