Каковы будут требования относительно перевозки опасных грузов?

Определяются требования к перевозке опасных грузов гражданскими воздушными судами.

Как сообщает в среду Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно закону, эксплуатанты, желающие осуществлять перевозку опасных грузов гражданскими воздушными судами на территорию и с территории Азербайджанской Республики, получают разрешение на это от органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти. Иностранные эксплуатанты, получившие соответствующее разрешение в иностранном государстве на осуществление деятельности, предусмотренной статьей 47.1 указанного закона, обращаются в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, о признании этого разрешения. Эксплуатанты, имеющие соответствующий сертификат, могут заниматься этой деятельностью, если в данном сертификате есть запись о перевозке опасных грузов гражданскими воздушными судами.

Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, устанавливает правила перевозки опасных грузов гражданскими воздушными судами. С учетом перечня опасных грузов, определенных законом Азербайджанской Республики "О перечне вещей, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаются к обращению на основании специального разрешения (с ограничением гражданского оборота)", в соответствии с международными техническими требованиями (условиями) перечень опасных грузов утверждается и регулярно обновляется органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Не допускается перевозка гражданскими воздушными судами опасных грузов, которые не классифицируются, не документируются, не сертифицируются, не упаковываются, не маркируются и не отмечаются в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 47.4 данного закона. Перевозка гражданскими и экспериментальными воздушными судами военной техники (снаряжения), потенциально опасных, в том числе особо опасных грузов (товаров), не считающихся военной техникой (снаряжением), допускается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом (учреждением) исполнительной власти, в порядке, установленном соответствующим органом (учреждением) исполнительной власти. Перечень военной техники (снаряжения), разрешенной к провозу на гражданских и экспериментальных воздушных судах, устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Персонал, участвующий в перевозке опасных грузов воздушным транспортом, должен пройти подготовку по перевозке опасных грузов в порядке, установленном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Не допускается перевозка воздушным транспортом экологически опасных веществ, предусмотренных пунктом 2.2 части 2 статьи 9 закона Азербайджанской Республики "Об экологической безопасности". Перечень опасных грузов, допускаемых к перевозке в пассажирском салоне, грузовом и багажном отсеках воздушного судна, определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. В случае возникновения угроз безопасности полетов или обеспечению авиационной безопасности, полет воздушного судна, осуществляющего перевозку опасных грузов, запрещается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.