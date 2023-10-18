Стало известно о планах по заселению сел Джуварлы и Гочахмедли Физулинского района

До конца 2026 года в Физулинском районе планируется проживание 22 тысяч человек. Так, наряду с жилыми кварталами в городе Физули, также на территории района ожидается восстановление 10 сел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил главный советник специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов.

Он отметил, что в целом территория села Джуварлы составит 115 гектаров, а население -1 697 человек.

Эльдар Сеидов также сообщил, что общая площадь проектируемого села Гочахмедли составляет более 94 гектаров. Всего в селе планируется построить 341 индивидуальный жилой дом и переселить 1 364 человека.