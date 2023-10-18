На каком этапе находится строительство жилых кварталов в Физули

В центральной части города Физули будет построено административное здание. Под это отведен участок более 12 га, а под строительство административного здания предусмотрена площадь более 4,4 га.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам главный консультант специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов.

Он отметил, что на этой территории также будет построена площадь и создан парк на участке в 1 гектар. 5-этажное административное здание будет построено по самым современным мировым стандартам.

Сеидов также проинформировал о строительстве жилых кварталов. По его словам, из 38 зданий в 1-м жилом квартале 12 уже построены, население уже переселено туда, а строительство других зданий продолжается. Кроме того, в Физули будут построены еще 2 жилых квартала.

"Во 2-м и 3-м жилых кварталах будут проживать в общей сложности более 5200 человек. Во 2-м жилом квартале будет 653 квартиры, а в 3-м жилом квартале - 863 квартиры. Квартиры будут одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными. Под зданиями будут нежилые помещения, а также здесь будут построены площадка для отдыха во дворе, велосипедная и наземная автостоянки. Здания комплекса будут обеспечены постоянным водоснабжением, электроснабжением и высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение будет осуществляться централизованной котельной. При строительстве зданий будут использованы природные теплоемкие материалы", - добавил он.