В Узбекистане вышло энциклопедическое издание на пяти языках (азербайджанском, узбекском, турецком, английском и русском) под названием "Шуша - культурная столица тюркского мира", реализованная Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ. Энциклопедия выпущена издательством "Нисо Полиграф" в Ташкенте.

Главной целью проекта является представление подробной информации о городе Шуша - культурной столице тюркского мира 2023 года. Издание содержит информацию и фотографии об истории создания города, периода оккупации, освобождения и возрождения, культуре и искусстве, литературной и образовательной среде, известных деятелях культуры и искусства, общественно-политической жизни, экономике, архитектурных памятниках, туристическом потенциале.

В издании также нашли отражения международные мероприятия, проводимые в Шуше, проекты, реализуемые в Узбекистане и Турции, связанные с культурной столицей тюркского мира.

В публикации отмечается, что в рамках "Года города Шуша" и "Шуша - столица тюркского мира 2023 года" Азербайджанский культурный центр в Узбекистане реализовал ряд проектов: впервые возрождено поэтическое собрание "Маджлиси-фарамушан" между молодыми поэтами двух стран, которое действовало в Шуше в XIX веке; между Централизованной библиотечной системой города Шуша и библиотекой "Турон" Узбекистана подписано соглашение о сотрудничестве; в библиотеке "Турон" создан "Уголок города Шуша"; в Термезском государственном университете начал действовать Азербайджанский центр имени Хуршидбану Натаван; проект побратимства городов Шуша (Азербайджан) и Хива (Узбекистан) реализован за подписью глав обоих городов; на сцене Узбекистана организованы концерты на произведения автора первой оперы на мусульманском Востоке, великого композитора Узеира Гаджибейли; реализован перевод на узбекский язык и издание стихов азербайджанской поэтессы, дочери Карабахского хана Хуршидбану Натаван; совместно с Международным фондом тюркской культуры и наследия прошел ряд мероприятий "Дни города Шуша в Узбекистане".