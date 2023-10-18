В Шуше устанавливают сейсмическую станцию

В Шуше продолжаются технические работы по установке скважинной сейсмической станции, подаренной Республиканскому центру сейсмологической службы НАНА Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим в Шуше побывал начальник отдела международных связей сейсмослужбы Тельман Джафаров.

В настоящее время продолжается бурение скважины, в которой будет размещена станция. Она должна быть введена в эксплуатацию до конца этого года.

Отметим, что сейсмослужба предусматривает установку сейсмической и геофизической станции в Карабахе, а также в других прилегающих районах, и в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.