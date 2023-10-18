Когда поступят в продажу билеты для поездки на освобожденные территории?

В продажу поступят билеты на октябрьские и ноябрьские автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, билеты на октябрь и ноябрь на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные территории поступят в продажу 19 октября 2023 года в 12 часов.

Пассажиры могут приобрести билеты в определенные направления маршрута онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az. Для приобретения билета гражданам необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Каждый билет может быть использован только лицом, идентифицированным по его удостоверению личности. Передача билета другому лицу невозможна.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 623 рейса, 25 545 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.